مرشد سياحي يقبل أسماك قرش يومياً إلى أن خذلته إحداها

قبلةٌ كادت تكون قاتلة، عندما غامر غطاس بانتهازها من فم سمكة قرش تزن مئة وخمسين كيلوغراماً في مياه فلوريدا.

دايف مارسيل، دليل سياحي منذ سنوات ويصادف نوعا من أسماك القرش الرمادية غير المؤذية، والتي تميل إلى التودد، فيقوم بتقبيلها ويتيح للسياح فعل المثل.

ولكن تلك القبلة كادت تكون قبلة قاتلة، حين قامت إحدى أسماك القرش بعضه، ما تطلب اثنتي عشرة غرزة لتضميد الجرح، والخطأ بحسب مارسيل كان في مباغتة هذه السمكة وقلبها على ظهرها ، فلم تعرف إن كان من تقرب إليها إنسان أو أسماك أخرى لكنها أفلتته بعد أن ذاقت الدم البشري.