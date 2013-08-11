Blue Hawks أول ألتراس عراقي في ملاعب الكرة

يحاول "الصقور الزرقاء" أو Blue Hawks وهو نادي مشجعي فريق قرة القدم "القوة الجوية"، وأول "ألتراس" بالعراق، إدخال الرهبة في قلوب غرمائهم من خلال أقنعة مستوحاة من فيلم "الصرخة" أو scream.

وطرح الفكرة عباس الكرادي، أحد مشجعي النادي العريق، بعد مباراة بين ناديه والرجاء البيضاوي في بطولة الأندية العربية، خاصةً بعد مشاهدته لما قام به Green Boys "ألتراس" الخصم المغربي. وكان الـ Green Boys قد أثبتوا حضورهم الفاعل مساهمين في حسم نتيجة المباراة لصالح الرجاء البيضاوي.

وتبلورت الفكرة عند الكرادي الذي تقصى، هو وعشرة من رفاقه، عن تفاصيلها أكثر حيث اطلعوا عبر المواقع الإلكترونية على عدد من الألتراس العربية والأجنبية. وشكل هؤلاء الـ Blue Hawks أول ألتراس في العراق، وسجلوا دخولهم إلى موقع الألتراس العالمي.

والشعار الأبرز لهذا الألتراس هو "نعم للمحبة والأخوة لا لعنف الملاعب"، التي غزت النشاطات الرياضية في عدة أنحاء من العراق وشوهت سمعة جماهيره وحرمت اللاعبين العراقيين من اللعب على أرضهم وأمام جماهيرهم بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويسعى الـ Blue Hawks إلى محو هذه الصورة من أذهان العالم لاسيما ضمن مشاركة فريقهم "القوة الجوية" في المنافسات العربية والآسيوية القادمة.

يذكر أن مصدر تمويل الـ Blue Hawks هو اشتراكات أعضاء الألتراس، التي يقوم بجمعها الأمين المالي احمد الصقر ويزود، في المقابل، المشجعين بقمصان الفريق وأعلام التشجيع. ويحاول هذا الألتراس الفتي الابتعاد عن الدعم الحكومي، كما وقطع الطريق أمام الطامحين للفوز بانتخابات إدارة النادي.

ويجتهد الـBlue Hawks، قبل مباراة ديربي بغداد بين "الزوراء" و"القوة الجوية"، في إجراء بروفاته النهائية في مقرهم المتنقل ما بين بيوت أعضائه المؤسسين. ويتمرن المشجعين على الهتافات والحركات والقفزات التي ستحاول سرقة الأنظار خلال اللقاء المرتقب أمام حشود نادي "الزوراء" الكبيرة التي ستكون ندا صعبا.