أغنية "يا طير الطاير" لمحمد عساف تزعج نتنياهو

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرسالة التي بعث بها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوزير الخارجية الأميركي جون كيري والتي اعتبر فيها أن مواصلة إسرائيل بناء المستوطنات تمس بعملية السلام وتؤكد عدم جديتها في المفاوضات، بقوله إن أغنية الفنان الفلسطيني محمد عساف "يا طير الطاير" هي تحريض على القضاء على إسرائيل، وهو ما لا يتماشى مع استئناف المفاوضات.

وأضاف نتنياهو أن شخصيات فلسطينية تواصل، حتى بعد استئناف المفاوضات، دعوتها إلى القضاء على إسرائيل، وأنه "بدل تنشئة الجيل الفلسطيني الناشئ على السلام مع إسرائيل، يتم تثقيفه على الكراهية وتسميمه ضد إسرائيل على نحو يؤسس لمواصلة العنف والإرهاب".

وتحدث نتنياهو في رسالته عن تصريحات أدلى بها أبو مازن عن عدم بقاء أي مستوطن أو جندي إسرائيلي داخل حدود الدولة الفلسطينية.

وتطرق نتنياهو إلى مقاطع من أغنية محمد عساف (يا طير الطاير) أثناء استقبال فريق برشلونة الإسباني في أريحا الأسبوع الماضي، وأبدى انزعاجه تحديداً من ذكر البلدات الفلسطينية مترجماً هذه الفقرة: "فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله... ميّل ع صفد حوِّل ع طبريا... لعكا وحيفا سلّم عبحرها ... ولا تنسى الناصرة هالقلعة العربية... بشّر بيسان برجعة أهلها" وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

يشار إلى أن هذه الأغنية إحدى الأغاني الوطنية للفلسطينيين.

كما ضم نتنياهو في رسالته برامج بثها التلفزيون الفلسطيني الرسمي حيث قال التلفزيون خلال زيارة برشلونة بأن الدولة الفلسطينية تمتد من رأس الناقورة حتى إيلات.

وتأتي هذه الرسالة في ظل استئناف المفاوضات والتي من المتوقع أن تبدأ الجولة الثانية منها يوم الأربعاء القادم في القدس المحتلة.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت الأسبوع الماضي وبوقت قياسي على نقل مقر إقامة عائلة عساف الى الضفة الفلسطينية رغم توقف طلبات النقل وتغيير محل الإقامة منذ فترة.