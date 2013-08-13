التعرف على مدى توافقك مع شريك الحياة عن طريق خط اليد

علم الغرافولوجي هو علم تحليل الشخصية عن طريق الخط، لهذا العلم الواسع مزايا عدة تصل إلى اختيار شريك الحياة عن طريق خط كل الطرفين، مما يمكن الزوجين التعرف على التوافق بينهما من خلاله، يقول الدكتور علي عبد العزيز عبيد أخصائي تشخيص نفسي عن طريق خط اليد في حديث له على "صباح العربية"، إن " استخدام الغرافولوجي أو علم تحليل الأشكال في التوافق الزوجي يعتمد على عدة قوانين".

وأضاف دكتور عبيد، إنه "عادة لا يتم الحكم على الأشياء، حيث ما يقوم به الخبير هو عبارة عن قياس التوافق بين الشخصيتين، مثال على قياس التوافق عن طريق تحليل الدم في علم الأحياء، بالمقابل نقوم نحن من خلال هذا العلم بقياس الشخصية".

وأوضح دكتور عبيد أن التحليل عن طريق خط اليد يساعد الشخص على التعرف على الصفات التي من الممكن أن لا يعرفها هو شخصيا عن نفسه، والتي يمكن أن ينكرها بسبب عدم تعرضه للموقف.

وأضاف أيضا أن ما يقوم به خبراء تحليل الخط هو البحث عن الصفات التكاملية، موضحا أنه في العلاقات الزوجية لا يتم البحث عن الصفات المتناقضة أو المتشابهة، بل يتم التعرف على الصفات التكميلية والتي يكمل بها كل طرف الآخر، مثل ارتباط شخصين كريمين قد يعرضهم ذلك لأزمة اقتصادية، أما في حال كان أحد الأطراف أكثر حرصا فسيكمل بذلك شريكة.

وأشار دكتور عبيد إلى أن هذا العلم وهو علم تحليل الشخصية بخط اليد لا يحكم نجاح العلاقة الزوجية، فهو يبحث القياسات والمؤشرات التي تعزز العلاقة الزوجية فقط.

ومن أبرز العلامات التي يمكن أن يلتفت إليها الشخص في شريك حياته حركة اليد إذا كانت تبدأ من اليمين أو اليسار أو العكس، كما لاختيار لون القلم و خامته وكثافته اعتبارات على الشخصية، فالأشخاص الأكثر مرونة عادة ما يختارون الأقلام السائلة، على عكس الشخصيات القيادية والعقلانية التي تميل الى استخدام الأقلام الجافة، كما أنه كلما قلت ثخانة القلم زادت عصبية الشخص، هذا إذا اردنا ربط الشخصية باختيار نوع القلم.

ونوه الدكتور عبيد على أنه لا يجوز تطبيق قانون واحد، وقال: "نحن كمختصين نقوم عادة بإدراج تقرير متكامل يظهر جوانب متعددة منها العناد والعصبية والكرم وسيولة الأفكار الاجتماعية من مجموعة الصفات الشخصية التي تميز كل فرد عن آخر.

يذكر أن علم الغرافولوجي أو علم تحليل الشخصية عن طريق خط اليد، أحد علوم علم النفس والتي تصنف تحت علم التواصل غير اللفظي، وهو من أقدم العلوم التي تدرس بجامعات فرنسا وأميركا كعلم إضافي بجانب علم النفس، له خطواته العلمية والقانونية.



