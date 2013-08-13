سلال مهملات بلندن تجمع بيانات من هواتف المارة المحمولة

تثير سلال مهملات "ذكية" قادرة على جمع بيانات من الهواتف المحمولة الخاصة بالمارة جدلاً محتدماً في لندن حيث طالبت السلطات بوقف هذه التقنية.

وهذه السلال المصممة خصيصا لمقاومة الانفجارات مزودة بنظام "واي فاي" وشاشات رقمية تعرض إعلانات وأخبار محلية مباشرةً، كأعمال الشغب في المترو.

وهذا الصيف، تم اختبار قدرتها على جمع البيانات المحفوظة على هواتف المارة المحمولة. وفي غضون أسبوع واحد في شهر يونيو/حزيران، سجلت سلال المهملات هذه البيانات المحفوظة على أكثر من نصف مليون هاتف.

وأوضحت شركة "رينيو" التي تصنع هذه السلال أن هذه الأخيرة تسجل أماكن دخول المارة وخروجهم والوقت الذي أمضوه في مكان ما واهتماماتهم.

وأضافت أن هذه التقنية تتيح إطلاق حملات إعلانية بالاستناد الى الوقت الذي يمضيه مستخدمو الهواتف مثلا في مكان معين. وبالتالي، فإن زبون مقهى معين يستفيد من إعلانات حول مقاه أخرى.

وبعد الجدل الذي أثارته هذه السلال، شرح مدير الشركة أن هذه التقنية خضعت للتجربة في يونيو/حزيران ليس إلا، وكانت في ذلك الوقت قادرة على إحصاء عدد المارة من دون جمع بياناتهم الشخصية.

ويمكن مقارنتها، على حد قوله، بالمواقع الإلكترونية التي تحصي عدد زائريها من دون أن تعرف هويتهم.

وشدد على أن أي استخدام مستقبلي للمعلومات التي تجمعها سلال المهملات ينبغي أن يتم بالاتفاق مع مجموعات متخصصة في حماية البيانات، قائلا إن "تطوير هذه السلال في المستقبل لا يعتمد على التقنية فحسب، بل أيضا على ردة فعل الناس تجاه هذه التقنية التفاعلية".

وتعتزم شركة "رينيو" التي وزعت هذه السلال المتطورة في أنحاء العاصمة البريطانية خلال الألعاب الأولمبية في لندن سنة 2012 بيع منتجها هذا في مدن أخرى، مثل نيويورك ودبي وريو.



