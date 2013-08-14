تطبيق يحدد وقت الصلاة واتجاه القبلة لراكبي الطائرات

سيستفيد المسلمون قريباً من تطبيق مخصص لهواتف "آي فون" يسمح لهم بمعرفة وقت الصلاة واتجاه القبلة عندما يكونون في الطائرة، ويحل هذا التطبيق مشكلة يواجهها الملايين.

بعد تسجيل تفاصيل الرحلة، يرسل التطبيق تنبيها يحدد الساعة التي ينبغي فيها على المسلم تأدية الصلاة واتجاه القبلة.

ومن المتوقع أن تطلق شركة "كريسينتراتينغ" السنغافورية المتخصصة في الرحلات الحلال هذا التطبيق المسمى "كريسينت تريبس" (رحلات الهلال) مجانا بعد بضعة أشهر، حسب ما قال مديرها العام فضل بهاء الدين أمس الثلاثاء.

وشرح مدير العمليات في الشركة أن "المسافر المسلم يمثل على الأرجح في أيامنا هذه السوق الأقل استغلالا في مجال السفر"، مضيفا أن الشركات المعنية لا توليه الأهمية التي يستحقها، خصوصا إذا أخذ حجم هذه السوق وإمكاناتها بالاعتبار.

وتشهد سوق السياحة الإسلامية نسبة نمو أكبر من الأسواق الأخرى. ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها 192 مليار دولار في السنة بحلول العام 2020، في مقابل 126 مليون دولار في العام 2011، بحسب دراسة نشرتها السنة الماضية شركة "كريسينتريتينغ" وشركة "دينار ستاندارد" الأميركية.