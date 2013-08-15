فندق نمساوي يجذب محبي الكلاب بأثاث طارد للشعر

يحاول فندق فخم بالعاصمة النمساوية جذب المزيد من الضيوف من محبي الكلاب، بتقديم غرف خاصة مزودة بأثاث طارد للشعر وفق ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

ويقع الفندق على مسيرة دقائق من دار الأوبرا بالمدينة وهو مقصد راقٍ لأي شخص يريد التباهي بكلبه أو كلبته في أحدث صيحات الموضة.

ويمكن لصاحب الكلب طلب سرير ومنشفة وطبق وطعام لحيوانه الأليف مقابل 35 يورو في اليوم.

يشار إلى أن مكتب الاستقبال في الفندق مجهز بوجبات خفيفة للكلاب وكمامات.

وقد يكون الفندق انتهج سياسة جديدة أكثر ترحابا بالكلاب ولكن ليس كل مناطق الفندق مفتوحة للكلاب. ويوجد بالفندق مكانان لا يسمح للكلاب بدخولهما، وهما النادي الرياضي والصحي.