سيدة البيت الأبيض تتمايل على أنغام الهيب هوب

تستعد السيدة الأميركية الأولى، ميشال أوباما، لإطلاق ألبوم راب وهيب هوب، دعماً لحملتها الهادفة إلى الترويج لنظام حياة صحي.

وذكرت وسائل إعلام أميركية عديدة(CBC) أنّ حملة Let's Move التي تدعمها أوباما ستطلق الشهر المقبل الألبوم الذي يتضمن 19 أغنية تتعاون فيها مع عدد من الموسيقيين والمغنين الذين لا ينتمون إلى الصف الأوّل. كما أنّ بعضهم ليس معروفاً.



وفي حين لن تحمل أيّ من الأغاني صوت أوباما، لكنّها ستطلّ في لقطات قصيرة في الأفلام التي ستوزع على المدارس. يذكر أنّ الحملة تعمل على مكافحة السمنة بين الأطفال عبر التمارين الرياضية، وتناول الطعام الصحي.

