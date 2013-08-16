يخت عملاق بطول 180 متراً في قبضة "الإمارات"

يعتبر يخت "عزام" الذي اشترته العائلة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة، هو الأطول في العالم مع 180 متراً، وفق التصنيف السنوي لمجلة "يوت فرانس". وقد أطاح هذا اليخت العملاق بيخت "اكليبس" (163.50 متراً) الذي يملكه الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش الذي تراجع إلى المرتبة الثانية بعدما كان متصدراً لمدة 3 سنوات تصنيف "أكبر 100 يخت في العالم" الذي تعده كل صيف المجلة المتخصصة.

ويضم "عزام" الذي انتهت شركة "لرون يوتس" من بنائه، قاعة جلوس مساحتها 550 متراً مربعاً، فيما صمم خبير فرنسي ديكوره الداخلي.

ويمكن أن تبلغ سرعة اليخت الذي يملكه رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 31.5 عقدة وهو إنجاز تقني هائل على ما قالت المجلة.

وحل في المرتبة الثالثة يخت "دبي" الذي يملكه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تلاه في المرتبة الرابعة "السعيد" البالغ طوله 155 مترا والعائد إلى سلطان عمان قابوس بن سعيد.

وقد دخلت إلى التصنيف 8 يخوت جديدة من بينها يخت "فينوس" البالغ طوله 78 متراً الذي يدار بواسطة سبع شاشات "أي ماك" من 27 إنشاً بناء على رغبة صاحبه ستيف جوبز الذي توفي في نهاية 2011.

