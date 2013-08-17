فندق كندي يتفاجأ بـ40 أفعى في غرفة زوجين

لجأ زوجان طردا من منزلهما إلى غرفة فندق في برانتفورد في أونتاريو، واصطحبا معهما 40 أفعى، على ما أعلنت الشرطة الكندية الجمعة. وأوضحت الشرطة في بيان لها أنها عثرت على صناديق بلاستيكية عدة تحتوي على أصلات أي أفاع.

وأضافت أنها سلمت الأفاعي التي يتراوح طولها بين 30 سنتمترا و1,40 متر إلى الجمعية الكندية لحماية الحيوانات، لأنها تعرضت على ما يبدو لسوء المعاملة، مشيرة إلى أن طبيباً بيطرياً سيتولى متابعتها.

وذكرت شرطة أونتاريو أن امتلاك الأصلات غير شرعي، موضحة أنها تجري تحقيقاً لمعرفة كيفية حصول الزوجين على هذا العدد الكبير من الأفاعي.

يذكر أنه في 5 أغسطس/آب الماضي، توفي شقيقان في الخامسة والسابعة من العمر في كندا بعد أن خنقتهما أصلة طولها 4 أمتار ووزنها 45 كيلوغراما، أثناء نومهما.