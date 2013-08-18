حرائق تهدد ايداهو الأميركية وتجبر السكان على الهروب

أجبر حريق هائل في الجبال الوسطى بولاية ايداهو الأميركية سكان 200 منزل على النزوح عن منازلهم في بلدة هايلي السياحية، السبت، حيث لم تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على حريق يهدد منتجع صن فالي الشهير للتزلج.

وتوجه قائد شرطة المقاطعة ومساعدوه إلى كل المنازل في الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي، ليطلبوا من السكان مغادرة منازلهم في الجانب الغربي من هايلي.

ورفعت السلطات أمر الإجلاء بالنسبة لهايلي قبل ظهر، السبت، لكنها حذرت من أن الإجلاء قد يفرض مرة أخرى.

وما زال أكثر من1300 منزل في المناطق الجديدة التي يقع أغلبها إلى الشمال من هايلي قيد الإجلاء الإلزامي لأنها تقع في مسار حريق الغابات الذي أتى على ما يزيد على 92 ألف فدان من الغابات في جبال سوتوث رينج إلى الغرب من الطريق السريع الذي يربط بين هايلي والتجمعات في كتشوم وصن فالي في الشمال.