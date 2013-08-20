أسترالية تعود إلى الحياة بعد 42 دقيقة على موتها

عادت امرأة أسترالية تبلغ الحادية والأربعين من العمر، إلى الحياة بعد مرور 42 دقيقة على موتها السريري، أخضعت خلالها لتدليك قلبي، بحسب ما أكد الأطباء الذين عالجوها. وفي التفاصيل، أن فانيسا تاناسيو، نقلت إلى طوارئ المستشفى في ملبورن بعد إصابتها بأزمة قلبية بسبب انسداد في الشريان، وقد أعلنت وفاتها سريرياً بعيد وصولها.

إلا أن الأطباء استخدموا مضغطة قلب خارجية "لوكاس 2" للاستمرار في تغذية الدماغ بالدم، في حين فتح طبيب القلب والي أحمر الشريان لإزالة الانسداد. وبعد سريان الدم مجدداً في الشريان عاد القلب ليخفق من جديد بوتيرة طبيعية. وأوضح طبيب القلب أنه استخدم صدمات متعددة وعدة أدوية لإنعاشها، مضيفاً "إنها معجزة فعلية. لم أكن أتوقع أن يتحسن وضعها".

من جهته، أعلن المستشفى أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها مضغطة القلب "لوكاس 2" بنجاح لفترة بهذا الطول على مريض في أستراليا، في حين أكدت المريضة أنها لم يسبق أن أصيبت بمشاكل في القلب.

وروت المرأة وهي أم لولدين "أتذكر أني كنت على الكنبة ووقعت على الأرض ونقلت إلى المستشفى، ومن ثم هناك انقطاع يومين لا أذكر عنهما شيئاً. لقد مت لمدة ساعة وبعد أقل من أسبوع على ذلك أنا في أحسن حال. إنه أمر لا يصدق".