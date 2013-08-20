كاميرون: أحب ركوب الخيل ولكن ليس عاري الصدر مثل بوتين

لم يكد يمر الشهر الجاري من تصريح الرئيس الأميركي، باراك أوباما، حينما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "يبدو كطفل غير مبال يجلس في آخر القاعة المدرسية"، حتى لحقه رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إذ كشف أنه يحب ركوب الخيل "ولكن ليس عاري الصدر مثل بوتين". وأضاف أعتقد أن "بوتين سيحب المكان هنا"، في إشارة إلى جزيرة جورا الاسكتلندية حيث يمضي كاميرون إجازته، بحسب صحيفة "التليغراف" البريطانية.

ففي معرض مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أكد كاميرون أنه يحتفظ بالعديد من الصور مع العائلة وهم يمارسون رياضة ركوب الخيل، وأنه غالباً ما يستمتع بمشاهدة تلك الصور على "الآيباد" الخاص به.

وقالت هيئة الإذاعة، أمس الاثنين، إن كاميرون قال خلال مقابلة سجلتها معه قبل أيام، إنه غير متأكد من سبب الآلام الحادة في ظهره، لكن الطبيب طمأنه بأنه في حالة جيدة، أثناء قضاء عطلته الصيفية مع عائلته في الجزيرة.