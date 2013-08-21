هرّ متخصص في سرقة الملابس النسائية من حبال الغسيل

دخل هرّ عمره عامان، إلى عالم الجريمة من خلال تسلله إلى حدائق منازل جيران مالكه بمدينة بريستول البريطانية، لسرقة الملابس الداخلية النسائية من حبال الغسيل، وفق ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وقالت صحيفة "ديلي ميرور"، الثلاثاء، إن الهر السارق "نوريس كان يجر غنائمه ويدخلها إلى منزل مالكه من خلال فتحة الباب المخصصة له، أو يتركها على الباب في حال لم يتمكن من إدخالها، ويموء بصوت مرتفع لجذب انتباه مالكه".

وأضافت أن نوريس كان يسرق كل ما أمكنه حمله في فمه من أشياء جيدة من منازل الجيران، لكنه تخصص في الآونة الأخيرة بسرقة الملابس الداخلية النسائية فقط.

ونسبت الصحيفة إلى ريتشارد وندسور (26 عاماً) مالك الهر السارق، قوله "إن نوريس كان يتصرف بصورة جيدة، لكن سلوكه تغير بعد أن تجاوز العام الأول من عمره، والتفت إلى حياة الجريمة خلال الأشهر الأربعة الماضية".

وأضاف وندسور أن نوريس "كان يسرق منافض الغبار وأغطية الموائد، لكنه صار يركز في الأسابيع الماضية على حمالات الصدر والألبسة النسائية الداخلية. وأعتقد في البداية أن الأمر مضحك، ولكن حين زادت كمية مسروقاته من الملابس الداخلية اضطررت لإعادتها إلى الجيران، ولحسن الحظ تعاملوا مع الأمر بحسن نية".

وأشارت الصحيفة إلى أن وندسور أرسل رسائل إلى جميع جيرانه المتضررين يعتذر فيها من سلوك هره نوريس.