أغنى أعضاء الكونغرس الأميركي.. جمهوري لبناني الأصل

يعدّ داريل عيسى، وهو من أصول لبنانية وتاجر سابق في مجال أجهزة الإنذار المخصصة للسيارات ونائب حالي عن ولاية كاليفورنيا في الكونغرس الأميركي، أغنى أعضاء الكونغرس في عام 2012، مع ثروة تقدر بـ355 مليون دولار على الأقل، وفق ترتيب نشر الثلاثاء.

وتقوم صحيفة "ذي هيل" كل سنة بإعداد قائمة تشمل أثرى 50 عضواً في الكونغرس الأميركي، بالاستناد إلى تصريحات يكشف فيها النواب الأميركيون في مايو/أيار من كل سنة عن ثرواتهم، علما أنهم قد يواجهون عقوبات في حال عدم تقديم هذه المستندات.

وداريل عيسى من الجمهوريين الأكثر انتقاداً للبيت الأبيض، ويرأس لجنة مكلفة مراقبة السلطة التنفيذية. وقد انتقد إدارة باراك أوباما على عدم كفاءتها، واتهمها بالتلاعب بالمعلومات خلال الهجوم الذي استهدف البعثة الدبلوماسية في ليبيا في سبتمبر/أيلول 2012. ويقال إن ثروة عيسى الطائلة ناجمة في معظمها عن مشاركات في صناديق استثمارية.

ومن بين النواب الخمسين الأكثر ثراء 29 نائباً جمهورياً. لكن المجلة لفتت إلى أن المرشحين للانتخابات الرئاسية في سنة2016 ليسوا في مراتب متقدمة على هذه القائمة.