كرة ترتطم بوجه مراسلة تلفزيونية مباشرة على الهواء

غالباً ما يتعرض مراسلو القنوات التلفزيونية لمواقف خطيرة، أو حتى محرجة، وإذا كانت أكثر الساحات خطراً هي مواقع الحروب، إلا أن للملاعب أيضاً حصتها على ما يبدو.

فقد تعرضت مراسلة شبكة فوكس نيوز الرياضية لركلة قوية بالكرة في وجهها، وذلك خلال نقل فعاليات مباراة كرة قدم أميركية. ما دفع بالمذيع في الاستديو الرئيسي إلى التعليق متعاطفاً مع زميلته المتواجدة في الملعب، واصفاً إياها بالجبارة.

في المقابل، تقدم اللاعب "تشاندلر" مسدد الضربة من المراسلة "بام" بالاعتذار. إلا أن الأخيرة همت إلى تقبيله، معربة عن عدم شعورها بأي ضغينة تجاهه، رغم قوة الضربة التي تلقتها مباشرة على الهواء.