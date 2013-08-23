وثائق سنودن تفتح ملف الحريات في لندن عاصمة الصحافة

الضجة الإعلامية والسياسية التي تسبب فيها عميل المخابرات الأميركية السابق، إدوارد سنودن، أخذت بعداً آخر في عاصمة الحريات لندن، التي تواجه السلطات فيها ضغوطاً إعلامية ودبلوماسية جراء تعاملها الأمني مع نشر صحيفة "غارديان" للوثائق المسربة،صحيفة "غارديان" ردت على توقيف مساعد للصحافي الذي نشر الوثائق السرية حول البرنامج الأميركي لمراقبة الاتصالات، بالإعلان عن تعرضها لضغوط من قبل الحكومة البريطانية لإتلاف "وثائق سنودن".

وكشف مدير تحرير الصحيفة في مقال حمل عنوان: "القصة الغريبة" تفاصيل اعتقال مساعدي لصحفيها ناشر الوثائق، وهو برازيلي الجنسية يدعى ديفيد ميراندا في مطار هيثرو في لندن لبعض الوقت، حيث تعرض للتحقيق ومصادرة ما كان بحوزته من حاسوب وهاتف نقال ووحدات ذاكرة إلكترونية، قبل أن يطلق سراحه أثناء توقفه في لندن قادماً من برلين ومتوجهاً إلى بلاده.

وكشفت صحيفتا "الإندبندنت" و"دايلي مايل"، هوية من مارس الضغط على "غارديان"، مشيرة إلى أنه أحد مساعدي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.

وانتقدت دول عدة ومنظمات الدفاع عن الحريات، الحكومة البريطانية، مبدية قلقها مما وصفته تهديداً لحرية الصحافة بعد هذه الحادثة، فيما بررت السلطات البريطانية اعتقال الشاب البرازيلي بمكافحة الإرهاب.