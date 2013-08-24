آخر صيحات التوعية.. شرطة كندا تبث فيديو لدراجة تصدم دبا

نشرت الشرطة في كندا شريط فيديو عبر الإنترنت يُظهر سائق دراجة نارية وقد نصبت كاميرا على خوذته وهو يصدم دبا، للفت انتباه السائقين إلى المخاطر المرتبطة بالسرعة وقلة الانتباه.

وفي الشريط القصير، ينطلق سائق الدراجة النارية بسرعة كبيرة على طريق محاط بأشجار في مقاطعة "بريتيش كولومبيا" في غرب كندا، عندما يظهر دب وهو يعبر الطريق مهرولاً. ويبدو سائق الدراجة النارية الذي يسير بسرعة 140 كيلومتراً في الساعة ملهياً بعداد السرعة ولا يركز على الطريق ولا يمكنه بالتالي تفادي الاصطدام بالدب.

وأوضحت الشرطة أن سائق الدراجة أصيب بجروح طفيفة بينما نفق الدب.