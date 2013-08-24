الأرجنتين.. تهريب المخدرات عبر الحمام الزاجل

أوقفت الشرطة الأرجنتينية 3 تجار مخدرات كانوا يستخدمون الحمام الزاجل لتوزيع القنب الهندي في بوينوس آيريس، وذلك حسب ما أفاد مصدر في الشرطة.

وخلال عملية دهم في منزل في "لوماس دي زامورا" بضاحية بوينوس آيريس الجنوبية، اكتشفت الشرطة نبتات قنب و400 غرام من الصمغ وقفصاً يضم حمامتين مع رزمة صغيرة من القنب معلقة على عنقهما.

وأوضح مفوض الشرطة نيستور لاروري أن الحمام كان يقوم برحلات بين المنزل المداهم وبرج حمام كان يأتي إليه بائعو المخدرات. كما أكد أن خبراء بالحمام أشاروا إلى أن هذه الطيور عندما تتلقى التدريب اللازم بإمكانها القيام بنحو 20 رحلة في اليوم.

وعثر عناصر الشرطة في المكان على مقالات صحافية حول استخدام الحمام الزاجل في السجون الكولومبية.