حالة من الانتظار والترقب ترافق فيلم الأميرة "ديانا"

ينتظر النقاد العرض الأول لفيلم "ديانا" والذي ستجسّد خلاله النجمة الأسترالية ناعومي واتس دور الأميرة الراحلة وسط حالة كبيرة من الترقب، وسبق لواتس الترشح مرتين لجائزة الأوسكار عامي 2003 عن فيلم "21 جرام" و2012 عن فيلم المستحيل.

ووفق ما نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية فإن فيلم "ديانا" من إخراج أوليفر هيرشبيغل الذي رشح لجائزة الأوسكار عن فيلم "الغرق" سيناريو ستيفين جيفريز ويتناول آخر عامين في عمر الفنانة.

ويجسّد الكندي كاس أنفار شخصية الملياردير العربي دودي الفايد آخر رفيق عاطفي لها.

فيما سيؤدي نيفين أندروز، المعروف بعمله في فيلم "المريض الإنجليزي" ومسلسل "لوست"، شخصية الدكتور حسنات خان، الجراح الباكستاني المعروف الذي جمعته علاقة قوية بالأميرة بعد طلاقها واعتبره عدد من كُتاب سيرتها الذاتية بمثابة "حب حياتها".

وتبدأ أحداث الفيلم في 1997 حين سافرت ديانا إلى باكستان للتعرف إلى عائلة خان، الذي كان حينها الرجل الذي ترغب في الزواج منه.

يُشار إلى أن ديانا تعرفت إلى الطبيب في 1995 قبل التوقيع على طلاقها من الأمير تشارلز أثناء توجهها إلى مستشفى رويال برومبتون لزيارة زوج إحدى صديقاتها.