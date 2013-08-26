أرابيكا أفضل أنواع البن.. والروبوستا هو سر الكافيين

تتميز القهوة بأنواعها المختلفة وأسرارها الكثيرة، فمن القهوة العربي للأميركية للتركية والإسبرسو واللاتيه، مرورا بأنواع القهوة الباردة.

ويتحدث الناس عن جودة مذاق القهوة في مكان معين دون آخر دون أن يدرك أحد أن السر والفرق يكمن في البن المستخدم، وأن هناك مئات الأنواع من البن والخلطات المستخدمة.

يمكن تقسيم البن المستخدم في القهوة عالمياً إلى نوعين أساسيين، هما أرابيكا وروبوستا، وتكمن الفوارق الأساسية بينهما في الطعم وأماكن الزراعة والسعر.

و70% من إنتاج القهوة عالمياً هو من الأرابيكا، بينما 30% هو من روبوستا والذي يزرع في أعالي الجبال، ويعتبر أفضل مقارنة بغيره من أنواع البن ويتميز بحموضته الحادة ونكهة الكرز أو الأزهار ويزرع في البرازيل ونيكاراغوا والمكسيك وإثيوبيا.

أما الروبوستا فحباته أصغر وأكثر دائرية من الأرابيكا ويزرع في السهول، وتحديدا في فيتنام والبرازيل والهند وإندونيسيا، وهو حاد وأكثر مرارة من الأرابيكا وقوامه كثيف.. وقد تستخدم الروبوستا ذات النوعية الجيدة في بعض توليفات الإسبرسو لتوفير أفضل رغوة.

وللراغبين في الحصول على أكثر كمية من الكافيين فالسر يكمن في الروبوستا.

فبعد التحميص تحتوي الأرابيكا على أقل من 2% من الكافيين، بينما قد تحتوي حبة روبوستا على 4% أو أكثر من الكافيين، وكلما زادت حرارة التحميص نقصت نسبة الكافيين في حبات البن.

وتتميز القهوة في إفريقيا برائحة الليمون والزهور بينما في آسيا والباسفيك بطعم الأعشاب البرية ورائحة الأرض، أما في أميركا اللاتينية تمتاز بطعم المكسرات والكاكاو.

وأكدت زينة شديد، مديرة محل متخصص في القهوة، أن الشخص العادي لن يعرف الفرق بين القهوة الأرابيكا أو الروبوستا، وإنما سيعرف أن القهوة قوية أو خفيفة مع حليب أو بدونه، وهو المعيار الذي تعتمده المحال لمعرفة نوعية القهوة التي يحبها الشخص.

ولمعرفة الفوارق بين كل نوع آخر هناك جامعات خاصة بهذا الموضوع بدأت من إيطاليا وتوسعت حول العالم تمكن الشخص من الحصول على دبلوم في القهوة.