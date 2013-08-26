تلبيسة الأسنان.. موضة نجوم هوليوود تسبب التهابات اللثة

لاقت موضة تلبيسة الأسنان المصنوعة من الذهب والمجوهرات رواجا كبيرا بين نجوم هوليوود، حيث ارتداها مشاهير مثل المغنيتين الأميركيتين بيونسيه وريانا ومادونا، والمغني الأميركي كريس براون، وتؤذي هذه الموضة الحديثة الفم وتسبب الالتهابات للثة والأسنان وحتى التسمم.

ويلجأ جماهير المشاهير إلى تقليدهم وقد يستعملون النوع ذا الجودة الأقل، ما قد يسبب مشاكل في الفم.

وتسمح تلبيسة الأسنان للبكتيريا بالتراكم بين الأسنان، ما قد يؤدي إلى التهابات في كل من اللثة والأسنان وضعف المينا وحدوث آلام في الأسنان والتسوس والصداع، وقد يسبب أيضا تغيير وضعية الأسنان إذا كانت التلبيسة من النوع الذي لا يثبت جيدا على الأسنان.

