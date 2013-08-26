وكالة ناسا تلتقط صوراً لأشخاص "يلوحون" إلى زحل

أصدرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، مجموعة من الصور بأسلوب الفسيفساء "الكولاج" التقطت من بعيد وتظهر جزءاً من النصف الغربي للكرة الأرضية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" شارك 1400 شخص بالتقاط صور لأنفسهم كجزء من الحدث الذي حصل في 19 تموز/يوليو الماضي، في عنوان "لوّح إلى زحل"، الذي نظمته بعثة كاسيني التابعة لناسا، بعدما تموضعت المركبة الفضائية كاسيني التي تدور حول كوكب زحل في مكانها المناسب لالتقاط صور للأرض.

وتتلخص مهمة كاسيني الفضائية باستكشاف نظام كوكب زحل لجهة التركيبة الداخلية، والأقمار المحيطة به، وحلقاته، ومجاله المغناطيسي.

وشجعت ناسا الأشخاص على النظر والتلويح باتجاه كوكب زحل في الوقت الذي التقطت فيه الصور، ومشاركة هذه اللقطات عبر الإنترنت.

وقالت الباحثة في مشروع كاسيني ليندا سبيلكر "شكراً لكم جميعاً، القريبين والبعيدين، كباراً وصغاراً، بعدما شاركتم في مشروع بعثة كاسيني في تشكيل صورة لسكان الأرض".

وأضافت "على رغم أن الأرض صغيرة جداً في الصور التي حصل عليها، إلا أن البعثة أرادت تمييز كل شخص يلوّح بيده من الأرض".

وتعتبر صورة كاسيني لكوكب الأرض جزءاً من فسيفساء أكثر اتساعاً لنظام كوكب زحل خلال إضاءة أشعة الشمس عليه من الخلف، إذ تسلط الضوء على أصغر الجزيئات الحلقية، ما يتيح للعلماء رؤية الأنماط ضمن حلقات الغبار لكوكب زحل.