"الملتقى العربي لرعاية الطفولة".. يركز على أطفال فلسطين

انطلقت في بغداد ليلة أمس الأحد أعمال الملتقى العربي الحادي عشر للأطفال، بمشاركة عدة دول عربية وستتركز فعالياته على معاناة أطفال فلسطين.

وينظم هذا الملتقى "دار ثقافة الأطفال"، ضمن احتفالات وزارة الثقافة باختيار بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 2013.

وتستمر فعالياته على مدى أربعة أيام، بمشاركة عربية من مصر وسوريا والأردن ولبنان والسودان وتونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا وجزر القمر وفلسطين، إضافة إلى ممثلين من إدارة الأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية وعدد من خبراء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وابتدأ الملتقى أمس بافتتاح معرض "بغداديات" للفنان ضياء الحجار، الذي استوحى لوحاته الـ40 من الحياة الفنية لعاصمة الرشيد وموروثها الثقافي والتراثي.

وعقب ذلك أوبريت "رحلة السلام"، الذي يحكي عبر لوحات استعراضية مستوحاة من ألف ليلة وليلة، قصة سفينة يستقلها السندباد ومعه مجاميع من الأطفال ويبحر باتجاه الخليج العربي، ماراً بدول وادي النيل ثم يعبر إلى بلدان المغرب العربي.

وفي طريق عودته يزور الشام حتى إذا وصل البصرة، وجد كل أبناء العراق من شماله وجنوبه باستقباله، وفي بغداد تحط سفينته رحالها أخيرا لتحكي للأجيال قصة التاريخ العربي وإشعاع حضارته على الإنسانية.

التضامن مع أطفال فلسطين

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الملتقى ومدير "دار ثقافة الأطفال"، محمود أسود، لـ"العربية.نت" أن وقائع المؤتمر ستتركز حول "التضامن مع أطفال فلسطين، الذين يتحدون الموت بصدورهم العارية".

وأضاف: "أردنا أن نوصل رسائل عبر الملتقى بأن أطفال العراق مع أشقائهم الفلسطينيين، ويؤازرون صمودهم الأسطوري".

من جهته استعرض رئيس وفد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، فهد سالم الراشد، في كلمته صفحات من بطولات أطفال فلسطين في مواجهتهم لقهر السلطات الإسرائيلية.

وقال: "نستحضر جميعاً صورة الطفل الذي تحسس جسد أبيه الذي يحتضر إثر إطلاق سلطات الاحتلال النار عليه، وصورة الطفل الفلسطيني الذي تحسس نبض أخيه، الذي فقد وعيه إثر ضربه على رأسه".

وبحسب المنهاج الذي أعدته "دار ثقافة الأطفال في العراق" سيكرس اليوم الأخير للوفود العربية، التي ستقدم فعاليات فنية وأمسيات ثقافية وشعرية بالأزياء الفولكلورية لبلدانها.