المؤبد بدل الإعدام لإيراني صمم موقعا إباحيا ضد النظام

قررت السلطات القضائية في إيران تخفيض الحكم بالإعدام الصادر بحق مهندس معلوماتية أُدين بإدارة موقع إباحي معارض للنظام في عام 2010، إلى السجن المؤبد، بحسب ما أعلن محاميه، أمس الاثنين. وكان المهندس الشاب ويُدعى سعيد مالك بور، وهو مقيم في كندا، أوقف في إيران عام 2008 أثناء زيارته البلاد بتهمة إدارة موقع إباحي مناوئ للنظام باللغة الفارسية.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن محاميه محمود علي زاده الطبطبائي أن موكله "تاب، وهو الأمر الذي أفسح المجال لتخفيض العقوبة إلى السجن المؤبد". وكان حكم الإعدام صدر على مالك بور في عام 2010، بعدما أدين بـ"تصميم وإدارة موقع إنترنت للبالغين، والتحريض ضد النظام". وقد أمر القضاء بتعليق تنفيذ العقوبة في كانون الأول/ديسمبر 2012.

يُذكر أن الحكم بالإعدام أثار وقتها استياء عدد من الدول منها الولايات المتحدة وفرنسا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.