شنغهاي الصينية تصمم بطة عملاقة.. مشوية

أصبحت لشنغهاي بطة ماء عملاقة، على غرار مدن صينية أخرى قلدت عمل الفنان الهولندي فلورنتين هوفمان الذي صمم بطة عملاقة قابلة للنفخ عرضت لفترة من الوقت في مرفأ هونغ كونغ.

لكن ما يميز بطة شنغهاي هو أنها بطة مشوية ممددة على ظهرها ولديها جلدة مقرمشة وفخذان شهيان مصنوعة من الورق.

وقال مصمم البطة، هان بيشي، لوكالة "فرانس برس" إن "عملية التصميم جرت خلال أشهر الصيف الحارة في شنغهاي، لذا فكرنا في شيّ البطة!"

وتزين هذه البطة هيكل سفينة سياحية يمكن الركاب الصعود إليها للقيام برحلات قصيرة يشاركون خلالها في عروض ثقافية، من بينها تلاوة قصائد، حسب ما ذكرت الصحافة في شنغهاي.

وبعد عرض بطة بلاستيكية عملاقة صممها فلورنتين هوفمان في الربيع في مرفأ هونغ كونغ، قرر بر الصين الرئيسي إصدار نسخ متعددة من البطة القابلة للنفخ وعرضها في الماء.

وقد أثار هذا الأمر جدلا في الإعلام حول غياب حس الابتكار في المنطقة.

ومنذ العام 2007، سبحت البطة العملاقة الشهيرة في مياه عشرات المدن الكبرى، خصوصا في أوروبا والبرازيل وأستراليا.