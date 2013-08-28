وجهات نظر: الفلسطينيون واستئناف المفاوضات مع إسرائيل

ناقشت حلقة اليوم من برنامج "وجهات نظر" الذي عرض على شاشة "العربية الحدث" قضية الفلسطينيين واستئناف المفاوضات مع إسرائيل.

وقال محمد دراغمة، كاتب صحافي: "أنا أؤيد المفاوضات رغم أنها لن تتوصل إلى أي نتيجة سياسية، أؤيدها لأنها مهمة في تعزيز بقاء الناس على الأرض وتحسين الاقتصاد، وفرص الحياة، وإطلاق سراح الأسرى"، مؤكداً أنها مهمة في الشأن الحياتي وليس السياسي الذي ليس له أي أفق.

من جانبه، قال حازم أبو هلال وهو ناشط فلسطيني: إنه "على مدار 20 عاماً من المفاوضات لم يحدث شيء جديد لفلسطين، بل على العكس الوضع ازداد سوءاً، فالمفاوضات زادت الاستيطان وتهويد القدس".

وأضاف "الفلسطينيون يناضلون من أجل التحرر لا من أجل تحسين شروط حياتهم، فالهدف الأساسي الذي يجب أن يعمل عليه جميع الفلسطينيين هو بناء استراتيجية وطنية للصمود والتحدي، ومقاومة الاحتلال بكافة أشكال المقاومة السياسية والشعبية".

للتذكير فإن "وجهات نظر" هو برنامج يومي يبث على شاشة "العربية الحدث"، ويهدف لتوسيع دائرة الحوار، ويعاد بث كل حلقة مرات عدة في اليوم الواحد، وتتطلع عبره قناة "العربية" إلى توسيع دائرة الحوار في العالم العربي، وهو عبارة عن طرح لوجهتي نظر مختلفتين حول أبرز القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية من خلال إشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الرأي من سياسيين ومثقفين وأكاديميين وعلماء ورجال اقتصاد ومواطنين عاديين يحملون أفكاراً ومواقف جادة من أجل التعريف بهم وإظهارهم على شاشة "العربية".