وارنر الفنان الإيطالي.. إبداع بلا حدود للوحات من الطعام

اشتهر الفنان البريطاني كارل وارنر (50 عاما) بأعماله الإبداعية الرائعة والفريدة من نوعها، حيث يقوم وارنر بوضع أنواع الطعام فوق بعضها البعض ليحاكي من خلالها الأشياء المحيطة حولنا من، كالغابات والجبال والأنهار والبحار والسفن والمباني. ومن ثم يقوم ببناء مشاهد كاملة من الأطعمة التي يقوم بإلصاقها في لوحة تصور منظراً طبيعياً خلاباً يشبه الواقع إلى حد كبير.

ومن جانبه أكد وارنر من خلال سيرته الذاتية على موقعه الإلكتروني أن كل لوحة من لوحات هذا الفنان تحتاج ليومين أو ثلاثة أيام لكي يتم الانتهاء منها تماماً.

وفي واحد من اللوحات والتي تبدو أقرب لرسمة من أحد أفلام الكرتون، ولكن الحقيقة أن ما يظهر هو صورة حقيقية تم التقاطها لمشهد تم صناعته بالكامل من الطعام!!

فالجبال قِطع من الخبز والسحاب قِطع من القرنبيط بينما تحول السكر إلى رمال على الطريق!!

والفنان كارل وورنر (Carl Warner) بريطاني المولد وتخرج في كلية الفنون الجميلة، وكان يعمل مصوراً فوتوغرافياً.

ونظراً لشهرته فقد استعانت بخبراته الفنية بعض شركات الأطعمة وقامت باستدعائه ليصمم لها الإعلانات الخاصة بها.



