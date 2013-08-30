موزع آلي للبطاطا المقلية في بلجيكا

تحاول شركة إقناع البلجيكيين بشراء بطاطا مقلية من موزع آلي وضع نموذج أول منه في بروكسل، في بلد يفتخر بمطاعمه المتخصصة في هذا الطبق.

وكانت أطلقت مبادرة مماثلة قبل حوالي 20 عاماً، لكنها لم تنجح. ويعاد إطلاقها الآن مع موزع آلي يقترح على الزبون وجبة بطاطا من 135 غراماً مع صلصلة وكيس ملح صغير وشوكة صغيرة في مقابل 2,5 يورو. وينتظر الزبون 1,30 دقيقة للحصول على وجبته.

وقالت تولين بيي، مديرة "بريكتايم سولوشنز" الشركة التي تسوق الموزع الآلي هذا: "بعد سنة من التجارب والاختبارات توصلنا إلى أول موزع آلي لصنع البطاطا المقلية على الطريقة البلجيكية".

وقد وضع أول موزع من هذا النوع في مدخل سوبرماركت في بروكسل، ويفترض أن توضع موزعات في أنحاء أخرى من بلجيكا. وأوضحت تولني بيي "لقد ورتدني طلبات أيضاً من دول مثل سنغافورة وفرنسا والبرازيل".

ومقلاة البطاطا تشتغل بشكل مستمر فيما يسمح نظام إدارة عن بعد بتحديد وضع المخزون ومتى ينبغي تغيير زيت القلي.

وقالت زبونة بلجيكية دعيت إلى تذوق البطاطا المقلية هذه: "إن المفهوم لا بأس له"، موضحة أن "البطاطا المقلية هذه ليست دسمة وهذا أمر إيجابي"، لكن زبون آخر اعتبر أنها مثل "البطاطا التي تقدم في مطاعم الوجبات السريعة".

وأكدت تولين بيي أن طموحها لا يقوم على منافسة مطاعم أو أكشاك البطاطا المقلية الشعبية التي يزيد عددها على 5 آلاف في بلجيكا، على ما يفيد الاتحاد الوطني لمطاعم البطاطا.

وهذه المطاعم تقاوم جيداً في وجه سلاسل الوجبات السريعة بفضل نوعية البطاطا التي تقدمها والأجواء المنتشرة فيها. وتفيد دراسة بأن 81% من سكان بلجيكا يأكلون بانتظام في مطاعم مماثلة.

وقالت تولين بيي: "إن أحد هذه المطاعم طلب موزعاً آلياً ليستمر في البيع بعد الإقفال".