نادي صقاري الإمارات يقيم المعرض الدولي للصيد والفروسية

يقيم رئيس نادي صقاري الإمارات الدورة الحادية عشرة لفعاليات "المعرض الدولي للصيد والفروسية" (أبوظبي 2013).

وتنطلق الفعاليات تحت رعاية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم الإمارات في المنطقة الغربية اعتباراً من الأربعاء 4 سبتمبر 2013 ولغاية السبت 7 من الشهر نفسه بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وسيحظى زوار المعرض بفرصة اقتناء أحدث معدات التخييم والصيد والفروسية والرياضات الخارجية والبحرية، فضلاً عن مشاهدة منطقة التراث لتعريف الزوار بالتراث العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال العاصمة أبوظبي.

ويهدف المعرض الدولي للصيد والفروسية 2013 إلى الترويج لتراث وتقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسليط الضوء على تاريخ شعب الإمارات العريق لجذب المزيد من العارضين والزوار، وجعل أبوظبي عاصمة للتراث الثقافي في المنطقة ".

ويشمل المعرض، عروض الفروسية، ومزاد الهجن، ومسابقات الشعر النبطي، ومسابقة جمال الصقور، ومسابقة جمال السلوقي، وأنشطة الرماية والصيد، والقرية التراثية، ومسابقات الرسم والتصوير، ومسابقة إعداد القهوة العربية بالطريقة التقليدية، واستعراضات فرق الفنون الشعبية.