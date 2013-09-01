أغنية لتسعيني يرثي زوجته تحتل المرتبة الأولى بـITUNES

قرر رجل تسعيني الدخول في مسابقة غناء في ولاية ايلينوي الأميركية، بعد أن سمع عنها في الراديو، فكتب للمسؤولين عن المسابقة رسالة معبرة عن أحاسيسه تجاه فقدانه لزوجته التي أمضى معها أكثر من سبعين عاماً من الزواج.

تأثر المسؤولون عن المسابقة كثيرا بقصته فقرروا تسجيل الأغنية بالكلمات التي كتبها لزوجته دون مقابل.

الأغنية شهدت رواجاً كبيراً خاصة على موقع "YOUTUBE" واحتلت المرتبة الأولى في "ITUNES" لتحميل الأغاني.

يذكر أن "iTunes" هو عبارة عن برنامج مجاني من شركة "آبل" يقدم التوافق بين جهاز "الآيفون" "الآيبود" و"الآيباد" وبين جهاز الكمبيوتر الخاص، من أجل نقل الملفات بين الجهازين، كما يمكن استعمال البرنامج كبرنامج مستقل لجهاز الكمبيوتر لسماع الأغاني أو مشاهدة الفيديو.