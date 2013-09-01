شموع تتحول أعمالاً فنية بمعرض الشمع في دبي

يحتضن معرض الشمع في دبي ما يفوق 400 نوع من الشمع على شكل أعمال فنية، الهدف من الفكرة إدخال الشموع إلى منازلنا وجعلها تحفاً وإكسسوارات.

وأوضح صاحبا مشروع "هوف" سعيد جمعة الهنائي ومحمد المرزوقي في لقاء على "العربية"، أن هناك أنواعاً جديدة من الشموع تزيّن المنزل، فالشمع الجديد أصبح يأتي بتصاميم مناسبة لإضاءة اللوحات الفنية، دون أن يتسبب بأي حروق.

وبيّن سعيد الهنائي عملية ذوبان الشمع الجديد قائلاً: "تذوب الشمعة بقطر 2 سم من الداخل وتقوم بتعبئة نفسها من نفس السائل، بحيث تقوم بالمحافظة على شكلها الخارجي".

وبالنسبة لاختيار اسم "هوف" يقول محمد المرزوقي: "اسم الشركة مأخوذ من طريقة إطفاء الشمعة، فنحن نقوم بالنفخ مرة واحدة لإطفاء الشمعة، فهو اسم قصير وجذاب".

وأضاف المرزوقي أن "أعمالنا تتوسع لتصل إلى مشاريع المعارض بعمل سمات معينة لمناسبات مختلفة كعيد الاتحاد والفالنتاين والكريسماس وغيرها من المناسبات، فهناك الكثير من الأفكار التي يمكن العمل عليها.

وأضاف المرزوقي أن "شمعة إكسبو 2020 هو أقل ما يمكن أن نقدمه لإمارة دبي والشيخ محمد بن راشد".

وأوضح الهنائي أن "الأفكار تختلف لتشمل أيضاً طرقاً مختلفة لدعوة العرس بالكتابة عليها واختيار رائحة تميزها".

وبالنسبة للنحت والمدة التي يستغرقها، يقول المرزوقي: "نحتاج إلى وقت للحصول على مواد معينة وتشكيلها تحت درجة حرارة معينة، بحيث يأخذ إنتاج أول قالب أو لوح شمع حوالي شهر".

أما الأسعار فتختلف بحسب التصميم فإن كانت الشمعة منحوتة يدوياً فهي تصل إلى حوالي 50 ألف درهم إماراتي.