فرنسيون من أصل عربي يرممون مناطق التفجيرات بلبنان

في خطوة لبث روح التعاون بين الشبان والشابات، قدم عدد من الشباب الفرنسي من أصول عربية إلى لبنان، وذلك للمساعدة في ترميم الأماكن التي تعرضت لأحداث أمنية، آخرها انفجارات طرابلس والأشرفية.

جاءت فرح، مع غيرها من الفرنسيين من أصل عربي من فرنسا إلى لبنان للمشاركة في حملة إعادة إعمار وترميم وتأهيل منطقة عبرا في صيدا على خلفية الاشتباكات التي دارت بين الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني، لكن شاءت الظروف أن تقع انفجارات أخرى خلال وجودِهم في لبنان كانفجار الضاحية وانفجاري طرابلس، فانتقلوا في مهمتهِم إلى إزالة آثار الدمار عن الثانوية الرسمية للبنات قرب جامع التقوى قبل بدء العام الدراسي.

في حديث لـ"العربية" تقول فرح أبو مرعي، فرنسية من أصل لبناني، "في عبرا كنا ندهن ونحمل الزجاج المكسور، وهنا نقوم بالأشياء نفسها، وعلينا أن نساعد في رفع آثار الدمار عن المدرسة والجامع".

جاءت فرح ومرافقوها من فرنسا من خلال جمعية "شباب لخدمة العالم" الأوروبية بالتعاون مع مؤسسة "فرح العطاء" اللبنانية والتي ضمت إلى الفرنسيين مئات الشباب من مختلِف المناطق اللبنانية في ورشات ترميم لأماكن تعرضت لأحداث أمنية كالأشرفية وعبرا وطرابلس.

ثريا قناديل، فرنسية من أصل جزائري تقول "صدمت بالمشهد حين وصلت، كان الحطام والزجاج يملآن المكان، ولكن ما لفت انتباهي هو روح التعاون بين المسيحيين واللبنانيين هنا، فلا تهم دياناتهم ولا من أي مناطق جاؤوا، الجميع هنا يتعاون وهذا هو الأهم".