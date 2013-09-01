مصرية تنتزع من سعودية لقب ملكة جمال العرب بأميركا

لم يحالف الحظ السعودية، مها زين، في مسابقة ملكة جمال العرب في أميركا لعام 2013، والتي جرت فجر اليوم الأحد في ولاية أريزونا الأميركية، فقد انتزعت منها اللقب المصرية ميندي محمد، وهي من مواليد ولاية بنسلفانيا وعمرها 24 سنة، بحسب ما أبلغ منظم الحفل "العربية.نت" باتصال تليفوني.

وقال رجل الأعمال المصري، أشرف الجمل، إن ميندي محمد هي أول مسلمة تفوز بالمسابقة منذ بدأت في 2010، حيث فازت باللقب ذلك العام اللبنانية المولودة في شيكاغو، جنيفر شحود، وبعدها فازت فلسطينيتان في 2011 و2012 هما: المولودة أيضاً في شيكاغو كريستينا رافيديا (22 عاماً) والمولودة في سانت لويس والمقيمة في ولاية أريزونا، سوزان زياد يتيم، وعمرها 26 سنة.

وكانت المشاركات، وعددهن 20 - بينهن مها زين التي كتبت "العربية.نت" تقريراً عنها أمس - أقمن طوال 4 أيام مضت في فندق "توتنغ ستيك" بأريزونا، حيث جرى حفل اختيار "ملكة جمال العرب لعام 2013 بأميركا" في حضور حشد كبير من عرب بالولايات المتحدة، ممن قاموا بتشجيع 3 متنافسات من كل من: سوريا ومصر وفلسطين والعراق والمغرب، إضافة إلى 2 من لبنان و2 من الأردن وسعودية واحدة، هي مها زين، البالغة من العمر 26 سنة، وجميعهن مقيمات في الولايات المتحدة.

ولم تكن المسابقة تقليدية كأي مسابقة لاختيار ملكة جمال، لكنها تختلف بمراعاتها للتقاليد، حيت لم ترتدِ المتنافسات بكيني أو مايوه، كما أن شروطها خاصة، بحيث يتم قبول المرشحة إذا كانت متزوجة، وعمرها يزيد على 18 ويقل عن27 سنة."