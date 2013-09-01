"إعمار" أبرز إبل السباق تقبّل ولي عهد دبي قبلة ودودة

انتشر مقطع فيديو للشيخ حمدان بن محمد بن راشد "فزاع"، ولي عهد دبي، يوضح مدى تعلق الإبل بأصحابها، وذلك عندما استجابت الناقة المسماة "إعمار"، والتي تعتبر من أسرع الإبل بشكل مباشر له، ثم تحييه بقبلة ودودة.

ومن جانب آخر أطلقت الحكومة المحلية في مدينة ستريسا الإيطالية يوم أمس اسم "فزاع"، على الواجهة المائية المطلة على أجمل بحيرات إيطاليا "ماجيوري"، تقديرا للجهود والإسهامات من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، الدعمة للرياضات البحرية، وسباقات الزوارق السريعة، ويمثل اسم "فزاع" الهوية الشعرية للشيخ وفق ما ذكرته وكالة "وام".

وجاء ذلك في حفل التدشين الرسمي للمنطقة، على طول شاطئ البحيرة، الممتد بطول المدينة في احتفال رسمي وشعبي كبير، بحضور مدير مكتب ولي عهد دبي رئيس جمعية المحترفين الدولية للزوارق السريعة ونائب عمدة وممثل السلطة المحلية في مدينة ستريسا الإيطالية.