مركبات بلا طيار تحمل بضائع "أمازون" إلى البيوت

بعد 4 أو 5 سنوات من الآن سينتقل العالم إلى مرحلة جديدة من التسوّق، كانت مما لا نراه حتى في الأحلام، ففيها ستشتري السلعة "أون لاين" وتصلك إلى البيت على متن طائرة "درون" من دون طيار، أو مركبة عنكبوتية تمسك في المخزن بما اشتريته ثم تحلق به آلياً إلى عنوانك المكتبي أو المنزلي تماماً.

المعلن عن هذه الثورة التسويقية الجديدة هو جيف بيزوس، الأميركي الذي أسس شركة "أمازون" كمتجر على الإنترنت لبيع الكتب في 1995 ثم طوّرها لتبيع كل ما هو إلكترونيات، ومن بعدها سلع ومنتجات متنوعة بالعشرات، وجعلها في 8 سنوات تساوي المليارات، وهو الذي بدأها برأسمال صغير.

أمس الأحد ظهر بيزوس البالغ عمره 49 سنة، في برنامج "60 دقيقة" بمحطة "سي بي إس" الأميركية، وأكد أن الناس سيتسلمون ما يشترونه على متن مركبات تطير الى عناوينهم قبل نهاية العقد الحالي، ووصف المركبة التي سمّاها Prime Air بأنها "ستكون شيئاً عادياً كما سيارة بريد على الطريق"، كما قال.

وذكر بيزوس أيضاً أن تجارب تجري حالياً على المركبات الناقلة للبضائع، والشبيهة بحسب ما تظهر في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" الآن، بالتي حملت في 1969 أول إنسان الى القمر، ومداها 16 كيلومتراً تقريباً، وبإمكانها نقل بضاعة وزنها 2.3 كيلوغرام، وقد تبدأ عملها في عام 2015 مبدئياً، ثم بكثافة أكبر في الأعوام التي تليه، وإلى مسافات أكبر وأكبر.

وشرح بيزوس أن المركبات الشبيهة أيضاً بالعناكب ستحلّ مشكلة كبيره للمقيمين في المتاهات والأماكن النائية، ممن يرغبون في الشراء ويتعذر إيصال ما اشتروه إليهم بالبريد العادي المعمول به الآن، وهو ما يقلّص العالم أصغر وأصغر، وتنصهر المسافات وتتبدد العراقيل، ولا تعدو "درون" تحلق للتقتيل والتدمير، بل للتوصيل والتعمير.