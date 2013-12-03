فضائح تدفع قائد أوركسترا مسرح البولشوي للاستقالة

استقال قائد الأوركسترا المدير الموسيقي للبولشوي، فاسيلي سينايسكي، الاثنين، على خلفية فضائح ونزاعات تهز منذ أشهر المسرح الروسي الشهير.

وقال المدير العام للبولشوي فلاديمير أورين "في الثاني من ديسمبر 2013، قدم سينايسكي كتاب استقالته إلى دائرة شؤون الموظفين. وبعد التحدث إليه قررت أن أوافق على طلبه"، من دون أن يوضح ما هي دوافع هذا القرار. وقال إن القرار يدخل حيز التنفيذ فوراً.

وأسف أورين لكون سينايسكي (66 عاماً) اتخذ هذا القرار قبل 15 يوماً من العرض الأول لأوبرا "دون كارلو" لفيردي.

وأتت استقالة قائد الأوركسترا عشية الإعلان عن الحكم في محاكمة راقص البولشوي بافيل دميتريتشنكو المتهم بأنه نظم في يناير هجوماً بالحامض الكاوي على المدير الفني للمسرح سيرغي فيلين الذي كاد يفقد بصره.

وأبرزت هذه القضية الى العلن الخصومات الشرسة والممارسات المشبوهة التي تجرى في الكواليس.

ولطخت فضائح أخرى سمعة المسرح في نوفمبر، حيث قالت الراقصة الأميركية جو وماك في مقابلة مع صحيفة "ايزفيستيا" إنها اضطرت الى ترك البولشوي لأن إدارته كانت تفرض عليها دفع مبلغ 10 آلاف دولار لتصبح راقصة منفردة.

وولد فاسيلي سينايسكي عام 1947 في جمهورية كومي السوفياتية، وهو قائد الاوركسترا الرئيسي السابق في أوركسترا لاتفيا السمفونية الوطنية ومن ثم الأوركسترا الفلهرمونية في موسكو، وكان أيضاً المايسترو الضيف الرئيسي على أوركسترا بي بي سي الفلهرمونية. وكان يشغل منصب قائد الأوركسترا الرئيسي في البولشوي منذ أغسطس 2010.