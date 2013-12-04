الخدمات الاجتماعية الدنماركية توقظ الطلاب المتغيبين

باتت الخدمات الاجتماعية مكلفة بإيقاظ تلاميذ في منازلهم في حي ميسور في كوبنهاغن لأنهم يتغيبون كثيراً عن المدرسة.

والإجراء الذي اختبر على مدى عام اعتمد الآن نهائياً، بحسب ما أوضحت باربرا لوندكفيست العاملة الاجتماعية في حي أوستربرو الراقي.

وأضافت: "حصلت نزاعات لكن الناس الذين أرسلناهم على الأرض مدربون لمواجهة أوضاع كهذه. وحصلت مقاومة بطبيعة الحال".

وأظهرت سنة التجربة أن ثلث الأطفال المستهدفين وهم بين سن السابعة والخامسة عشرة باتوا يرتادون المدرسة بانتظام اكبر.

وكان لنحو 80 % منهم اتصال سابق بالخدمات الاجتماعية لأسباب أخرى.

وبالنسبة لبعض العائلات كان الاتصال الهاتفي كافياً إلا أن العاملين الاجتماعيين اضطروا في أغلب الأحيان الى القرع على أبواب المنازل للتحقق من أن التلميذ استفاق من نومه. وتساعد هذه الزيارات اليومية الأهل على استعادة زمام الأمور في ما يتعلق بإيقاظ أولادهم.

إلا أن الجميع لا يؤيد المشروع الذي قد يوسع الى أحياء أخرى في كوبنهاغن.

وكتب توم ينسن في افتتاحية صحيفة "برلينسكه" يقول: "إذا كانت الدنمارك دولة رفاه فإن اوستربرو هو عالم مصغر للرفاه الاقصى".

وأضاف "لم يبق لنا شيء نناضل من أجله، ففي حال لم نستطع أن نستفيق في الصباح سترسل إلينا البلدية شخصاً لإيقاظ الأطفال".

وقالت المستشارة البلدية هايدي وانغ من التحالف الليبرالي للصحيفة: "لا يمكننا أن نتعاقد من الباطن مع البلدية لنتخلى عن مسؤوليتنا الشخصية".