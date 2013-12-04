قبلة صلاح للمذيعة السويسرية الجميلة أفسدت فرحته

كشف اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم نادي "بازل" السويسري، أنه حزين لحملة الانتقادات التي شُنّت ضده من جانب الإعلام والجمهور في بلده، بعدما التقطته الكاميرات وهو يقبل مقدمة حفلة جائزة "أفضل لاعب" في الدوري السويسري لموسم 2012 – 2013.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "الجماهير المصرية أفسدت فرحتي بالجائزة، تركوا كل شيء وركزوا في قبلة مقدمة الحفل"، نقلاً عن صحيفة "الحياة" اللندنية.

وتابع: "الأمر محزن، فعندما أدخل أي مكان هنا في سويسرا يقف الجميع احتراماً ويصفقون لي، بينما أبناء بلدي يسبونني بسبب قبلة ليس لي ذنب فيها".

وأشار إلى أنه شعر بإحراج شديد بعد القبلة، ولكنه لم يكن يستطيع أن يمنعها لأن مقدمة الحفلة هي التي تقدمت نحوه وبادرت بها.

إلى ذلك، أفادت تقارير بأن بطل أوروبا بايرن ميونيخ الألماني يراقب صلاح لضمّه إلى النادي في فترة الانتقالات الشتوية أو الموسم المقبل.

ويتألق صلاح في موسمه الثاني مع بازل، إذ سجل 10 أهداف في 28 مباراة في الدوري السويسري وكأس سويسرا ودوري أبطال أوروبا.