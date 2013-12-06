تدشين كتاب يوثق أحقية الإمارات في الجزر الثلاث المحتلة

شهد الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفل تدشين كتاب "الجزر الثلاث" لمؤلفه الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وألقى الشيخ خالد بن سلطان آل نهيان مؤلف الكتاب كلمة ترحيبية باللغتين العربية والإنجليزية عبر فيها عن شكره وامتنانه للحضور لإصدار كتابه "الجزر الثلاث" "باللغة الإنجليزية"، في الذكرى الثانية والأربعين للاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى عام 1971.

وقال الشيخ خالد، "حاولنا ما أمكن أن نعرض هذه القضية بصورة واضحة ومختصرة ولكنها شاملة ومحايدة أيضا، وتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلى احتمالات مستقبلية لما يمكن أن يكون عليه الوضع في المستقبل وقيمنا ذلك على معظم الأحداث التي أثرت على المنطقة بصورة أشمل".

منطقة الخليج مضطربة



وأضاف: يظهر من ذلك أنه ما من أمل لحل هذا النزاع على المدى القريب، وأن الاحتمالية لحله لصالح دولة الإمارات تكمن في التغيير الفعلي للمنظور الإيراني.

وأشار إلى أن منطقة الخليج منطقة مضطربة، لافتاً إلى أن سياسة إدارة الأزمة المتعلقة بالجزر الثلاث تتطلب اهتماماً أكبر من قبل الولايات المتحدة ومن قبل المجتمع الدولي، مشيراً إلى أنه ربما تكون أفضل طريقة لدولة الإمارات في المستقبل القريب للحصول على امتياز أكبر لأي تغيرات محبذة قد تحدث في المنطقة.

وفي ختام كلمته أعرب عن أمله في أن يجد الباحث والقارئ في كتاب الجزر الثلاث الصورة الحقيقية الواضحة والمختصرة لهذا النزاع والتي تثبت أيضاً حق الإمارات في الجزر الثلاث.

الكتاب مرجع لصناع القرار



وعلى نحو مواز، أعرب البروفيسور مايكل كلارك المدير الإداري بالمعهد الملكي المتحد لخدمات الدفاع والأمن عن تقديره للجهد الكبير الذي بذله الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان في إعداده لهذا الكتاب، والذي يعتبر الأهم فيما يتصل بموضوع الإمارات وتطوير علاقات وثقافة استراتيجية سلمية في حل الأزمات، لافتا إلى أن الكاتب اتبع منهجا تحليليا وموضوعيا لافتاً ومتميزاً مما يجعل الكتاب مرجعا مهما لصناع القرار والباحثين.

وقال: "آمل أن يسهم هذا الكتاب في فهم دولي بصورة مهمة وأفضل للنزاع حول الجزر الثلاث نتيجة التحليل العميق والحيادي لتناوله هذا الموضوع".

كما علق أيضا الدبلوماسي السير هارولد ووكر سفير بريطانيا السابق لدى دولة الإمارات، حيث أشاد بكتاب الجزر الثلاث والمنهجية التي اتبعها في عرضه وتحليله، واتسامه بالنزاهة والحيادية والوضوح والاختصار وبكونه عملا شاملا على نحو لافت، ويعتبر مرجعا مهما للباحثين وصناع القرار.

أهمية النزاع دولياً

ولفت إلى أن هذه الدراسة تغطي السياق التاريخي للنزاع وتطوره وتعرض الموقفين الإماراتي والإيراني وأهمية النزاع على الصعيد الدولي.

الجدير بالذكر، أن الكتاب احتوى5 فصول في 157 صفحة، حيث كان الفصل الأول عن السياق التاريخي والقانوني للنزاع، و الثاني عن تصاعد وإدارة النزاع حول الجزر، أما الثالث فكان عن موقف دولة الإمارات من النزاع، والرابع عن موقف إيران من النزاع، أما الخامس والأخير فكان عن السياسة العالمية تجاه النزاع، بالإضافة إلى خاتمة تحوي 4 سيناريوهات لحل الأزمة، من وجهة نظر الباحث.

