حيتان تعود إلى المياه بعد جنوح "انتحاري" في فلوريدا

عادت غالبية الحيتان التي كانت سبحت إلى مياه ضحلة قرب شاطئ محمية ايفرجليدز الوطنية بولاية فلوريدا إلى المياه العميقة، بحسب تقرير إخباري، الجمعة.

وحاول منقذون، الخميس، إعادة عشرات الحيتان إلى المياه العميقة بالقرع على أنابيب وتسريع محركات قواربهم.

ورصدت الحيتان لأول مرة الثلاثاء في جزء ناء من المحمية قرب خليج المكسيك.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي على موقع "تويتر" إنه من بين 51 حوتاً حوصرت قرب الشاطئ، نفق 11 وفقد 5 آخرون، الأربعاء.

وأضافت أن الحيتان تسبح الآن على بعد 9 أميال تقريباً عن الشاطئ، وأن أمامها حوالي 10 أو 15 ميلاً لتصل إلى المياه العميقة.

ويقوم خبراء في الأحياء بجمع عينات من بعض الحيتان النافقة على أمل معرفة سبب نفوقها.

ومن المعتقد أن الحيتان من نوع يعيش في العادة في المياه العميقة في مناطق استوائية ومعتدلة المناخ.