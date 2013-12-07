شبان من غزة يقلدون إعلان "فاندام" لكن من دون بنزين

صممت مجموعة شباب فلسطينيين إعلاناً شبيهاً بإعلان الأكشن الشهير للممثل جان كلود فاندام، الذي أجراه مؤخراً لشاحنات شركة فولفو، لكن الإعلان "الغزي" عكس باستخدام الكوميديا السوداء واقع قطاع غزة المحاصر منذ 7 سنوات.

ويظهر فيديو بثته مجموعة فلسطينية تدعى "تشويش غزة" على موقعها على "يوتيوب"، شاباً فلسطينياً يتأمل ويقول "من زمان وأنا عايش بغزة، ولهلحظة حاسس حالي عايش ومش عايش.. الكهرباء بتقطع 12 ساعة صرت أنام وأصحا والكهرباء لسا ما إجت".

وفيما "يشتاق" الشاب الفلسطيني في الإعلان لأخذ "شاور"، لأن المياه في قطاع غزة تأتي حينما يعود التيار الكهربائي، يظهر في الإعلان بينما تتباعد قدماه عن بعضهما وهما فوق سيارتين، يقوم مجموعة من الشبان بدفعهما لأنه لا وقود للمحروقات في قطاع غزة.

وفي هذه اللحظة يقول الشاب في الفيديو: "المي بتيجي لمن بتطقع الكهرباء، اشتقت أخذ شاور، كل هاد ما بيخلي فاندام أحسن مني بس للأسف ما في بنزين في البلد".

ويعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي بعد سيطرة حماس عليه عام 2006. وقد تسبب الحصار في منع دخول المحروقات إلى القطاع خصوصا اللازمة لتشغيل محطة التوليد الوحيدة الموجودة فيه. كما تنقطع الكهرباء عن القطاع بشكل يومي لفترات لا تقل عن 10 ساعات.