خلاف سياسي بين إسرائيل وهولندا حول جهاز ماسح ضوئي

نشب خلاف بين إسرائيل وهولندا قبيل وصول رئيس الوزراء الهولندي في زيارة لتل أبيب، الأحد، حول تركيب جهاز ماسح ضوئي هولندي الصنع في معبر لنقل البضائع بين قطاع غزة وإسرائيل، بحسب ما أعلن مسؤول إسرائيلي.

وقال المسؤول الإسرائيلي "تم تأجيل تركيب جهاز ماسح ضوئي كان سيسمح بالتأكد من محتوى الحاويات القادمة من غزة والمخصصة للتصدير بعد تقديم هولندا لطلبات غير متوقعة".

وأضاف "على المستوى التقني، لا يشكل هذا الماسح الضوئي الذي سيتم تركيبه في معبر كرم أبو سالم، حيث تمر البضائع القادمة من غزة، أي مشكلة، لكن الهولنديين فرضوا شروطاً سياسية، خاصة حول نسبة البضائع المتوجهة إلى الضفة الغربية أو الخارج".

وتابع "هذه مسائل سياسية يجب حلها على أعلى المستويات، مما سيؤخر بدء عمل الماسح الضوئي".

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلي إن هذا النزاع أدى إلى إلغاء حفل كان من المفترض أن يحضره رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، لتدشين عمل الماسح الضوئي في معبر كرم أبو سالم.

وأضافت وسائل الإعلام أن النزاع يتعلق بالصادرات من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس والضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية.

وترغب وزارة الدفاع الإسرائيلية بعزل المنطقتين عن بعضهما، بينما يأمل المسؤولون الهولنديون باستخدام الماسح الضوئي لتعزيز التبادل التجاري بين غزة والضفة الغربية.