20 سعودياً كفيفاً يقدمون الأطعمة إلى الزبائن في الرياض

انطلقت في العاصمة السعودية، الرياض، فعالية أطلق عليها "عشاء في الظلام"، تهدف إلى إبراز دور فاقدي نعمة البصر في استقبال ضيوفهم وتقديم الطعام لهم على مدى ساعة كاملة، وإجلاسهم في الأماكن المخصصة لتقديم الطعام.

وأوضح سعيد آل مشرف، أحد الذين عاشوا التجربة: "فقدت البصر تماماً وصرت أتخيل نفسي وأذكر لحظات أملك البصر فيها أذكر بصري كنت ممكن الإنسان لو يعيش التجربة تجيه مشاعر تصحيه وتفوقه".

وأكد أن النادل الكفيف كان يؤدي عمله على أكمل وجه، أما أنا فارتبكت وانكب العصير على ثوبي، ماني قادر أركز ولا أسيطر على الموقف".

أما النادل علي وهو كفيف فأوضح: "قمنا بعملنا على أكمل وجه، ونحن مسرورون ومبسوطون ولم نخطئ في الوصول إلى أي طاولة، وحصلت أقولك مواقف طريفة مع الحضور".

يذكر أنه تم تدريب 20 شاباً وشابة من المعوقين بصرياً على استقبال الضيوف وإعداد الوجبات ونقلها.