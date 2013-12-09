استخدام الهاتف المحمول.. ممارسة قد تتحول إلى إدمان

استخدام الهاتف الجوال، ممارسة قد تتحول إلى إدمان، ما دعا علماء النفس، لدراسة سلوكيات مستخدمي الهواتف المحمولة، والاضطرابات النفسية التي تنجم عن الاستخدام المفرط لها.

وبحسب دراسة لباحثين من جامعة "كينت ستيت" في أوهايو الأميركية، فإن الطلاب الذين يقضون وقتا أطول على الهواتف المحمولة، ليسوا الأكثر قلقا فحسب، بل هم الأضعف أكاديمياً أيضاً.

وتمت دراسة نمط استخدام الهواتف النقالة، لنحو خمسمئة طالب من الجامعة، وتحديد مستويات القلق لديهم، بجانب معدل الرضا العام عن الحياة. وتبين أن الطلاب الأكثر استخداما للهواتف المحمولة هم الأقل رضا وسعادة، وترافق ذلك مع تدني مستوى تحصيلهم الأكاديمي نظرا لنوبات القلق المتزايدة، كما حد من رغبتهم بالتواصل مع الآخرين. كما تبين أن سماع الموسيقى وبشكل عال يدمر خلايا شعيرات الأذن الداخلية، وبالتالي يضعف السمع.

ورغم أن دراسات سابقة كشفت عن أن استخدام الهواتف المحمولة، يحسن التواصل ويقلل الشعور بالوحدة، إلا أنه ونتيجة ربطها بالإنترنت وتزويدها بالكثير من البرامج التطبيقية، أصبحت كبطاقة الهوية الخاصة بالأشخاص وباتت تلازمهم كظلهم.