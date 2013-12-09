صديقة كريستيانو تفوز بلقب أكثر نساء روسيا جاذبية

اختارت مجلة "ماكسيم روسيا"، حبيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، العارضة الروسية إيرينا شايك، لتتربع على رأس قائمة أكثر 100 سيدة روسية جاذبية في العالم.

وقد احتلت إيرينا المركز الأول ضمن قائمة الأكثر إثارة وجمالاً بعد استفتاء أجرته المجلة تضمّن مجموعة من الأسماء، لكن البعض قال إن جمال إيرينا واهتمامها بمظهرها وأناقتها ورشاقتها ساهمت في حصولها على اللقب.

وإيرينا هي عارضة أزياء روسية وصديقة كريستيانو رونالدو منذ مايو 2010.

وكشفت إيرينا في وقت سابق عن علاقتها برونالدو، قائلة إنها تعرفت عليه عن طريق بعض الأصدقاء المشتركين.

وقالت في تصريحات صحافية "إن رونالدو هو أفضل دعم بالنسبة لها، ويقف دائماً بجانبها"، وأشارت إلى أنه يتفهم بصورة مثالية طبيعة عملها مثلما هي تتفهم طبيعة عمله.

وصرحت العارضة الروسية "مثل أي امرأة، أرغب في الإنجاب وتكوين عائلة، لكن هذه الأشياء لا يمكن تخطيطها، بل تأتي في لحظتها المناسبة، ولا تعرف أبداً متى ستأتي".

ويحرص الثنائي دوماً على الظهور معاً في الأماكن والمناسبات العامة.