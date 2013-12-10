أميركي يجد نفسه محبوساً في طائرة لأنه نام أثناء الهبوط

قال مسؤولون يوم الاثنين إن رجلا من لويزيانا كان على متن طائرة متوجهة إلى كاليفورنيا، استيقظ ليجد نفسه في الظلام بطائرة خاوية متوقفة في مطار بوش الدولي في هيوستون، لأنه كان يغط في نوم عميق عند النداء للخروج من الطائرة.

وكان من المفترض أن يغادر توم واجنر الطائرة في هيوستون يوم الجمعة، وأن يركب طائرة إلى كاليفورنيا، لكنه بدلا من ذلك وجد نفسه محبوساً داخل طائرة تابعة لشركة اكسبرس جيت. وقال واجنر لمحطة تلفزيونية محلية إنه اتصل بصديقته لطلب المساعدة.

وأضاف "اعتقدت أنني جننت، وقلت لها إنني محبوس على متن الطائرة، أنا أقول لك الحقيقة فقط اذهبي لأي مكان وحاولي إخراجي من تلك الطائرة".

وقالت سامانثا هاريسون المتحدثة باسم اكسبرس جيت إن موظفي الخدمة الأرضية للطائرة وجدوا واجنر بعد بضع ساعات من هبوط الطائرة وأخرجوه منها.

وقالت هاريسون إن سياسة الشركة تتطلب من طاقم الطائرة القيام بفحص أخير قبل مغادرة الطائرة، وإن الشركة تحقق في كيفية ترك واجنر على متن الطائرة.