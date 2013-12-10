كويتي يشعل الألعاب النارية احتفاء بمولود انتظره 17 عاما

عبّر مواطن كويتي عن فرحته الكبيرة بقدوم أول مولود له بعد 17 عاماً من الزواج، بطريقته الخاصة.

وقام المواطن الكويتي بإشعال الألعاب النارية أمام المستشفى الذي ولدت فيه زوجته مولودهما الأول ابتهاجاً بالمولود الجديد الذي انتظره طويلاً، وذلك في منطقة الجهراء في الكويت، وأظهر الفيديو الألعاب النارية وهي تضيء السماء أمام مستشفى العرف.

وأشارت إحصائية نشرتها صحيفة "الوطن" الكويتية في بداية 2013 إلى أن إجمالي المواليد الأحياء بلغوا 14153 مولودا، منهم 8086 مولودا كويتيا، بواقع %57.1، وفيما يخص المواليد الموتى، فقد بلغ مجموعهم 73 مولودا متوفى، منهم 35 كويتياً، بواقع %47.9، في حين بلغ إجمالي الوفيات الرضع 122 رضيعا، منهم 58 رضيعا متوفى كويتيا، وبنسبة %47.5، وبلغ إجمالي الوفيات 1452 متوفى، منهم 786 متوفى كويتيا بنسبة %54.1.

أما ما يخص المستشفيات، فقد بينت الإحصائية أن المستشفيات الحكومية كانت مكانا لولادة %49.5 من المواليد، و%68.7 من الوفيات، وأن %50.5 من الولادات، و%3.2 من الوفيات تمت في المستشفيات الأهلية.

