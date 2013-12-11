بكر عطياني من "قلب العربية": هددوني بالقتل لابتزازي

استقبلت قناة "العربية" في دبي مدير مكتبها في باكستان بكر عطياني الذي كان مختطفاً من قبل جماعة "أبو سياف" في الفلبين لعام ونصف وتم إطلاق سراحه منذ أيام، وبمجرد دخوله إلى الاستوديو قطعت القناة البث ونقلت على الشاشة مباشرة لحظة دخوله، وبحفاوة بالغة استقبل الزملاء المراسل العائد بعد غياب طويل، وبدت أسرة "العربية" محتفلة بعودة مراسلها الذي قضى عاما ونصف في ظروف لم يعرف عنها أحد شيئاً إلى لحظة ظهوره في نشرة الأخبار في القناة، ليخبر الناس ببعض تفاصيل تلك الأيام في الاختطاف.

وحول تفاصيل وجوده بالفلبين وملابسات عملية اختطافه وفريق العمل المصاحب له، قال عطياني إنه ذهب لإعداد فيلمين وثائقيين الأول عن العمالة الفلبينية الوافدة للشرق الأوسط والآخر عن أوضاع المسلمين في جنوب الفلبين.

وأضاف أنه "بعد الانتهاء من الفيلم الأول وفي اليوم الأخير تحديداً من تصوير الفيلم الثاني في جزيرة سولو، كنا نرتب لإجراء لقاء مع مجموعة من جماعة أبو سياف عبر وسيط محلي وعندما وصلنا إلى مناطق داخل الغابات لإجراء اللقاء تمت خيانتنا ببساطة، حيث أعلنت هذه المجموعة اعتباري أنا وفريقي رهائن لديها".

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وأشار عطياني أنه لم يصدق في البداية ما حدث وتوقع أن تلين هذه المجموعة وتعود إلى رشدها في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث ولكن بعد أن رأى ممارساتها وعمليات الابتزاز شعر أن الأزمة ستطول، مشدداً على تعرضه لإيذاء نفسي ومعنوي شديدين خلال فترة اختطافه في الفلبين على مدار عام ونصف العام.

وأوضح عطياني أنه تعرض للتهديد بالقتل عدة مرات كنوع من الابتزاز الأمر الذي وصل إلى حبسه منفردا في كوخ لمدة 3 أشهر وإطلاق الرصاص في الهواء بالقرب من رأسه وأقدامه، واصفاً ما حدث معه بأنه أسوأ جريمة يمكن أن يتعرض لها الإنسان ألا وهي سلب الحرية دون اقتراف أي ذنب.

وبسؤاله عن أنواع الطعام التي كان يتناولها هناك أكد أنها انحصرت في السمك وبعض الأرز فقط، ونظرا للضغوط التي مارسها الخاطفون حياله فهو يعاني حالياً من حالة ضعف عام وهزال.

إضراب عن الطعام

وأشار عطياني إلى أن الخاطفين كانوا يسمحون له بالتواصل مع أهله في بعض الأحيان، لكنهم منعوه من هذا الاتصال لمدة أربعة أشهر حتى أضرب عن الطعام لمدة 9 أيام فبدافع الإبقاء على حياته طمعا في المال وليس لأية دوافع إنسانية سمحوا له مجددا بالتواصل مع أهله.

وحول كيفية قضائه لتلك الأيام الطويلة، أوضح أنه كان يقضي يومه في قراءة بعض الكتب التي كانت متوفرة هناك وأغلبها كانت عن اللغة العربية وقواعد النحو والصرف، مشيراً إلى أن قراءة القرآن أعانته كثيراً.

وأشاد عطياني بحفاوة استقبال القناة والزملاء له، مؤكدا أن هذا الاستقبال يضاعف من مسؤوليته تجاه القناة التي يعتبرها عائلته الكبيرة.

ووصل عطياني إلى دبي بعد مدة عام ونصف قضاها مخطوفاً لدى جماعة أبو سياف المسلحة في الفلبين، وهو يعاني من أمراض نتجت عن طول فترة اختطافه في ظروف صعبة.

وتم الإفراج عن مراسل "العربية" في أفغانستان وباكستان بعد الجهود المكثفة والاتصالات لمحاولة تحريره، بعد أن أمضى عاماً ونصف العام رهن الاختطاف على يد مجموعات مسلحة في جزيرة سولو بإقليم "مينداناو" الفلبيني.



