نفاد دمى "الذئب" من هونغ كونغ بعد تحولها شعارا للمعارضة

نفدت من متاجر "إيكيا" في هونغ كونغ أمس الثلاثاء دمى على شكل ذئب، بعدما تحولت إلى رمز للمعارضة في هذا الإقليم الواقع جنوب الصين.

فبعدما رمى أحد المحتجين دمية على شكل ذئب بوجه رئيس السلطة التنفيذية لهونغ كونغ، لونغ شونغ يينغ، خلال لقاء عام في عطلة نهاية الأسبوع، تقاطر المعارضون على المتاجر يومي الاثنين والثلاثاء لشراء هذه الدمى. ويطلق المعارضون لقب "الذئب" على لونغ شونغ يينغ.

وقال متحدث باسم متاجر "إيكيا" السويدية: "لقد نفدت كل الكميات من هذه الدمية صباح الثلاثاء"، مضيفا أن طوابير من الأشخاص كانت بانتظار فتح المتاجر لأبوابها في الصباح بغية شراء هذه الدمى. ولم يشأ المتحدث التطرق إلى أسباب الإقبال الهائل على هذه الدمى.

ومن جهته، قال سوني لو الأستاذ في قسم العلوم السياسية في جامعة هونغ كونغ إن "هذه الدمى أصبحت رمزا سياسيا للمعارضين للحكومة" الموالية للصين.

وقد تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في الأشهر الأخيرة ضد رئيس السلطة التنفيذية الجديد ليونغ شونغ يينغ الذي تسلم مهامه في يوليو الماضي، منددين خصوصا بالهوة الآخذة في الاتساع بين الأثرياء والفقراء، وآخذين عليه أيضا خضوعه الشديد لبكين.

ومنذ أعادت بريطانيا هذه المنطقة إلى الصين في 1997، أصبحت هونغ كونغ "منطقة إدارية خاصة" تتمتع مبدئيا بحكم ذاتي واسع بموجب نموذج "بلد واحد ونظامين". ويتمتع سكان هونغ كونغ بحرية كبيرة في التعبير لا وجود لها في بقية أنحاء الصين.



